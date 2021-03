Il producer Masami Yamamoto lascia Sony Japan Studio

Si allunga la lista di nomi di alto profilo che lasciano Sony in seguito alla riorganizzazione del suo Japan Studio. Oggi è il turno di Masami Yamamoto, che ha rivelato di aver lasciato la compagnia già a partire dal 28 febbraio. Yamamoto faceva parte del Japan Studio già dal 1996, e aveva lavorato come producer per il franchise di Tenchu, oltre ad aver collaborato a titoli come Soul Sacrifice e Bloodborne.

Nel suo messaggio, ha espresso la sua felicità per il tempo trascorso presso Sony, e si è detto entusiasta della prospettiva di poter lavorare su più piattaforme. Per quanto riguarda il franchise di Tenchu, Acquire non ha escluso l’eventualità di un suo ritorno.