DOOM Eternal: The Ancient Gods Part 2, apparso il teaser trailer

Pochi giorni fa, id Software aveva promesso che oggi sarebbe stata la giornata in cui avremmo visto il primo trailer di DOOM Eternal: The Ancient Gods Part 2. Sembra però che qualcuno non sia riuscito a contenere l’attesa, e il teaser trailer è apparso in via non ufficiale su Reddit; spulciando i canali ufficiali, infatti, non ne troviamo menzione, ma non dubitiamo che arriverà presto anche in quelle sedi.

Il teaser, che mostra qualche spezzone grondante epicità tratto dal nuovo DLC e il nuovo martellone del Doom Slayer in azione, anticipa anche che dovremo attendere ancora un paio di giorni per il trailer completo, che arriverà il 17 maggio.

AGGIORNAMENTO: Come avevamo anticipato, non c’è stato poi molto da attendere. Ecco qui il teaser trailer ufficiale: