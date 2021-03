Trust presenta le sedie da gaming GXT 716 Rizza e GXT 705C Ryon

Nella giornata di oggi, Trust ha presentato due nuovi prodotti che andranno ad arricchire la sua ampia selezione di periferiche da gaming. La compagnia ha infatti rivelato le sue due nuove sedie da gaming GXT 716 Rizza LED RGB e GXT 705C Ryon.

La GXT 716 Rizza si distingue per la presenza di profili illuminati con oltre 350 setup di illuminazione, ed effetti visivi completamente personalizzabili tramite un pratico telecomando wireless in dotazione. Realizzata partendo da un resistente telaio in metallo, la sedia offre un alto grado di comfort, grazie allo schienale reclinabile, ai sostegni lombari e cervicali e a un sistema di sollevamento a gas di classe 4. Il prezzo consigliato per la GXT 716 Rizza è di 265€.

Con la GXT 705C Ryon, invece, Trust ha voluto puntare tutto sulla fusione fra ergonomia e stile. Basata su un telaio in legno, questa sedia è stata relizzata con una speciale schiuma ad alta densità rifinita di pelle sintetica in poliuretano che presenta una trama mimetica. La Ryon offre inoltre massima possibilità di regolazione, permettendo sia una rotazione di 360° che la regolazione dello schienale. Anche in questo caso, l’altezza è regolata tramite un sistema a gas di classe 4. Il prezzo consigliato per la GXT 705 Ryon è di 185€.