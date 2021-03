Fall Guys: ecco il futuristico trailer della Season 4

La Season 4 di Fall Guys si avvicina, e stavolta i paffuti protagonisti del titolo di Mediatonic hanno ballonzolato così tanto da essere addirittura finiti nel futuro. E come messo bene in evidenza dal trailer, il 4041 sarà anche più pieno di luci al neon, ma di certo non manca della passione per i percorsi ad ostacoli.











La conclusione del video ci sembra familiare in ben più di un modo: possibile teaser di future collaborazioni? Per scoprirlo dovremo attendere, ma ciò che sappiamo di sicuro è che con la Season 4 (che lancerà il 22 marzo) su Fall Guys arriveranno ben 7 nuovi livelli, uno dei quali è stato mostrato in anteprima pochi giorni fa, e un sacco di addobbi estetici a tema. Ricordiamo che il titolo di Mediatonic è attualmente disponibile su PC e PS4, ma arriverà anche su Nintendo Switch e Xbox One.