Outriders sarà su Xbox Game Pass dal giorno del lancio

Gli account social del servizio avevano anticipato anomalie extraplanetarie in arrivo, e chi aveva azzardato questo significasse Outriders sull’Xbox Game Pass ci ha preso in pieno. La conferma è arrivata tramite il consueto post su Xbox Wire, che ha sottolineato come il looter shooter creato da People Can Fly e pubblicato da Square Enix sarà disponibile fin dal giorno del lancio, previsto per il primo aprile. Il titolo non sarà disponibile però sulla versione PC del servizio, ma solo su quella console e, per chi ha la sottoscrizione Ultimate, su telefoni e tablet android tramite cloud.

Ricordiamo che Outriders ci mette nei panni di un mercenario risvegliatosi dopo trent’anni di criostasi, con nuovi, terrificanti poteri a sua disposizione. Ovviamente, non mancheranno bersagli su cui scatenarli: il mondo là fuori infatti è tutt’altro che amichevole e dovremo ben preso imparare a seguire i mantra della sopravvivenza. Per chi volesse provare il gioco in anticipo, è anche disponibile una demo che non avrà nessuna scadenza temporale.