Undertale arriva oggi su Xbox One e Xbox Series X|S

Con un annuncio a sorpresa diffuso nelle scorse ore, Microsoft e Toby Fox hanno fatto sapere che Undertale è in dirittura di arrivo sia su Xbox One che su Xbox Series X|S.











A questo punto vi starete sicuramente chiedendo quando sarà possibile giocare a Undertale sulle piattaforme della Casa di Redmond: ebbene, non dovrete aspettare a lungo giacché il gioco verrà lanciato su queste piattaforme già nella giornata odierna. Esatto: Undertale sarà disponibile da oggi su Xbox One e Xbox Series X|S. Ma non è tutto perché la particolare opera cult di Toby Fox sarà inclusa sin dal lancio nel catalogo del servizio Xbox Game Pass.