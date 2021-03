Genesis Noir ha una data di uscita, arriverà a fine mese

Il publisher Fellow Traveller ha confezionato un nuovo trailer di Genesis Noir con il quale ne annuncia l’imminente data di uscita.











La peculiare avventura grafica sviluppata da Feral Cat Den sarà difatti disponibile già a partire dal prossimo 26 marzo, sia su PC e Mac che sulle console della famiglia Xbox.

In Genesis Noir vestiremo i panni di No Man, un piazzista di orologi che rimane incastrato in un triangolo amoroso con altre due creature cosmiche: Miss Mass e Golden Boy. Quando questa resca si trasforma in un aspro conflitto, assisteremo allo sparo esploso da un dio geloso, altrimenti noto come Big Bang. Il nostro compito sarà quello di addentrarsi in un universo in espansione e trovare un modo di impedire o cancellare la creazione e salvare l’amore.

Segnaliamo, infine, che Genesis Noir sarà disponibile sin dal lancio nel catalogo del servizio Xbox Game Pass, sia su PC che su console.