Xbox Series X|S: disponibile l'FPS Boost per cinque giochi Bethesda

Microsoft ha annunciato di aver abilitato la funzionalità FPS Boost per cinque titoli Bethesda disponibili su Xbox Series X|S, tutti attualmente presenti nell’offerta di Xbox Game Pass. I videogiochi che hanno ricevuto questo upgrade sono i seguenti:

Dishonored: Definitive Edition

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition

Fallout 4

Fallout 76

Prey

In tutti e cinque i giochi è quindi possibile aumentare il frame rate da 30 a 60 fotogrammi al secondo sfuttando l’hardware migliorato delle due nuove console Xbox. Tuttavia, Microsoft precisa che in due casi (Fallout 4 e Fallout 76) per aumentare il frame rate è stato necessario ridurre il livello di dettaglio grafico, per questo motivo in entrambi i titoli l’FPS Boost non sarà attivato di default ma dovrà essere abilitato direttamente dall’utente.