Assassin's Creed Valhalla si aggiorna introducendo il Festival di Ostara

Ubisoft pubblicherà nella giornata di oggi un nuovo aggiornamento gratuito per Assassin’s Creed Valhalla che introdurrà, tra le diverse novità, il Festival di Ostara.

Si tratta di una nuova attività secondaria disponibile dal 18 marzo all’8 aprile ispirata al periodo pasquale. Durante questo periodo, il villaggio di Ravensthorpe si colorerà con i pigmenti della primavera e al suo interno sarà possibile completare alcune side quest che forniranno ricompense uniche.

Non è tutto, però, giacché l’update introdurrà anche tre nuove skill, un’opzione per modificare la distanza della telecamera dal protagonista, e la possibilità di cambiare l’aspetto dell’equipaggiamento di Eivor tramite la trasmogrificazione.

Naturalmente, l’aggiornamento che porterà la versione di Assassin’s Creed Valhalla alla 1.2.0 andrà anche a correggere criticità e bug. Il changelog completo è consultabile cliccando su questo collegamento.

