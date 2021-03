DOTA: Dragon's Blood, un lungo video presenta il cast di eroi

A partire dal 25 marzo, la saga dell’eterna lotta fra i due Antichi e degli eroi che combattono per essi si arrichirà di un nuovo capitolo: la serie animata DOTA: Dragon’s Blood. E per assicurarsi che non arriviate impreparati all’appuntamento con l’anime e al suo ricco cast di personaggi, Netflix ha arruolato l’aiuto di SirActionSlacks per presentare un rapido recap.











Oltre ad alcuni degli eroi presenti nel gioco – come Davion, Mirana, Luna e il potentissimo mago noto come Invoker – nella serie incontreremo anche personaggi secondari, come la dea Selemene e il drago Slyrak. Ovviamente, in DOTA: Dragon’s Blood non mancheranno anche nuovi personaggi e divinità che saranno introdotti nel corso dello show. La serie sarà prodotto da Studio Mir, già famoso per aver creato Avatar: The Last Airbender.