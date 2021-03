GTA Online: Rockstar implementerà il fix di un modder ai caricamenti

GTA Online è senza alcun dubbio il motivo principale dietro al continuato successo di Grand Theft Auto V, presenza fissa nelle classifiche di vendita da ormai sette anni. A dispetto di questo, però. un problema continuava ad affliggerlo: la lunghezza dei suoi caricamenti. Ebbene, sembra che il modder tostercx si sia preso la briga di risolvere questo problema, rilasciando un fix che li riduceva addirittura del 70%.

La notizia dev’essere evidentemente giunta alle orecchie di Rockstar che ha voluto vederci chiaro e, a quanto pare, ha deciso che implementerà questa soluzione in via ufficiale. La conferma è arrivata tramite una dichiarazione rilasciata a PC Gamer: “Dopo un’investigazione accurata, possiamo confermare che il [modder] ha, in effetti, rivelato un aspetto del codice di gioco collegao ai tempi di caricamento per la versione PC di GTA Online che può essere migliorato. Come risultato di queste investigazioni, abbiamo fatto alcuni cambiamenti che saranno implementati in un prossimo aggiornamento del gioco.”

Ovviamente, al buon tostercx è stata anche assicurato un bel gruzzoletto: per il suo contributo, riceverà infatti ben 10.000$ da Rockstar.