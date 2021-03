2K acquisisce HB Studios e stringe una partnership con Tiger Woods

Sembra proprio che 2K abbia tutta l’intenzione di rafforzare la sua presenza nel campo dei simulatori golfistici. L’etichetta di Take-Two ha infatti acquisito HB Studios; questi ultimi e 2K Sports avevano già collaborato per produrre il recente PGA Tour 2k21, quindi la notizia non è del tutto sorprendente. Lungi però dall’accontentarsi di questo, 2K ha anche annunciato di aver stretto una partnership con Tiger Woods, celebre nome del mondo del golf e volto per anni della serie pubblicata da EA Sports.

Il contratto con Electronic Arts si era interrotto nel 2013, e questa notizia segna il ritorno dell’atleta ai videogiochi. Woods parteciperà alla serie come licensing partner e direttore esecutivo.