Animal Crossing: New Horizons, più di 7 milioni le copie vendute in Europa

Che Animal Crossing: New Horizons fosse un successo di pubblico nessuno l’ha mai messo in dubbio, ma qualche numero per corroborare la cosa non fa mai male. Nintendo ha infatti annunciato che le vendite del suo simulatore di vita agreste hanno superato quota 7 milioni nel solo continente europeo. Data la base installata di 20 milioni di Nintendo Switch, questo significa che più di un terzo dei giocatori hanno deciso di crearsi una nuova vita su un’isola deserta da arredare e rimodellare.

Merito, indubbiamente, anche dei frequenti aggiornamenti gratuiti rilasciati da Nintendo. Oltre a quelli riservati alle varie stagioni, non mancano anche eventi dedicati ad occasioni speciali come per esempio il 35° anniversario di Super Mario. E se per caso non vedete l’ora di mettere in mostra le vostre creazioni, buone notizie per voi. Nintendo sta infatti per lanciare l’Animal Crossing: New Horizons Island Tour Creator, un servizio web che sarà disponibile dal 24 marzo e ci permetterà di condividere con il mondo intero i migliori panorami della nostra isola.