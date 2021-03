Super Bomberman R Online in arrivo su PC, PS4, Xbox One e Switch

Konami ha annunciato che il suo battle royale Super Bomberman R Online, disponibile da settembre su Google Stadia, arriverà presto anche su PC tramite Steam, PS4, Xbox One e Nintendo Switch; il titolo sarà anche compatibile con PS5 e Xbox Series X|S. Il publisher non ha ancora annunciato una data di lancio, ma quel “presto” ci fa pensare che non ci sarà da attendere poi molto.

Ricordiamo che questo particolare titolo free to play ci vede impegnati a utilizzare il classico gameplay della serie Bomberman per trionfare in battaglie a 64 giocatori. Sarà inoltre disponibile un Premium Pack opzionale (al prezzo di 9,99€) che ci permetterà di scendere sul campo di battaglia con 14 personaggi aggiuntivi, fra cui alcuni grandi classici di Konami.