NieR: Automata, Octopath Traveler in arrivo su Xbox Game Pass

Si prospettano settimane particolarmente ricche per gli utenti Xbox Game Pass. Oltre a Outriders e Undertale, Microsoft ha infatti rivelato gli altri titoli che andranno ad aggiungersi al servizio nel corso dei prossimi giorni. E, stavolta, i fan delle produzioni nipponiche avranno di che essere contenti, dato il prossimo arrivo di NieR: Automata, di Octopath Traveler e di Yakuza 6: The Song of Life. Ma andiamo a vedere la lista completa:

