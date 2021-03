Jade Raymond fonda Haven Studios, lavorerà a una nuova IP per Sony

Sembra che dopo aver lasciato Stadia qualche settimana fa, Jade Raymond abbia trovato miglior fortuna in quel di Sony. Quest’ultima compagnia ha infatti fornito un supporto cruciale per la creazione di Haven, uno studio indipendente con sede a Montreal e guidato da Jade Raymond stessa. L’annuncio è arrivato direttamente dalle colonne del PlayStation Blog, dove la producer di Assassin’s Creed e Watch Dogs ha anche annunciato che lo studio è già al lavoro su una nuova IP. Non sono stati forniti ulteriori dettagli, al di là del fatto che questo nuovo progetto vedrà sicuramente la luce sulle console Sony.

