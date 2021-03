Xbox Game Pass: EA Play presto disponibile su PC, è ufficiale

Rinviata dallo scorso dicembre a data da destinarsi, l’implementazione di EA Play all’interno del servizio Xbox Game Pass per PC potrebbe essere davvero dietro l’angolo.

A darne conferma ci ha pensato direttamente Electronic Arts, che tramite un messaggio diffuso via Twitter ha fatto sapere che l’integrazione tra i due servizi sarà disponibile a breve. Quando? Al momento non è stato reso noto, pertanto vi invitiamo a continuare a seguirci e scoprirlo assieme a noi.

Vi ricordiamo, tuttavia, che gli abbonati al servizio Xbox Game Pass Ultimate possono già godere del catalogo di EA Play su console senza alcun costo aggiuntivo.

