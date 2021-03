Evil Genius 2: ecco trailer cinematografico e piano di supporto post-lancio

Rebellion si sta preparando all’imminente pubblicazione di Evil Genius 2: World Domination con la diffusione di un nuovo trailer dal taglio cinematografico e delineando il piano di supporto post-lancio.











Il video fonde scene realizzate in CGI con sequenze di gameplay che illustrano le fondamenta su cui si basa questo particolare ibrido strategico e gestionale che ci metterà nei panni di un super cattivo impegnato a conquistare il mondo. A noi spetterà il compito di creare una base segreta da cui far partire le incursioni in giro per il mondo, un base che dovrà però essere protetta dagli attacchi degli agenti segreti nemici.

Per quanto riguarda i contenuti post-lancio, questi comprenderanno sia DLC gratuiti che a pagamento. Rebellion conferma che verrà pubblicata una vera e propria campagna aggiuntiva comprendente una nuova location e un super cattivo inedito. In più, verranno resi disponibili anche dei pacchetti contenenti nuovi scagnozzi, tipologie di stanze aggiuntive, trappole, oggetti e molto altro ancora. Questi contenuti saranno inclusi nel Season Pass, disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli acquirenti della Deluxe Edition di Evil Genius 2.

Vi ricordiamo che Evil Genius 2: World Domination sarà disponibile dal 30 marzo su PC.