Amnesia: Rebirth, vendite oltre 100 mila copie ma nessun profitto

Attraverso un aggiornamento pubblicato sul sito ufficiale, Frictional Games ha fatto sapere che le vendite di Amnesia: Rebirth (qui la nostra recensione) hanno superato quota 100 mila copie. Tuttavia, a distanza di circa sei mesi dal lancio, il gioco non ha ancora coperto i costi di sviluppo e dunque non ha portato alcun profitto alla software house.

I ragazzi di Frictional Games spiegano che le vendite hanno seguito una traiettoria abbastanza irregolare a causa di una pesante flessione in concomitanza con il lancio di Cyberpunk 2077, ma nell’ultimo periodo sono ritornate a crescere e stanno seguendo un andamento simile a quelle di SOMA. Alla luce di quanto appena riportato, gli sviluppatori sono fiduciosi che le entrate derivanti dalle ulteriori vendite di Amnesia: Rebirth possano portare a dei profitti nell’immediato futuro.

