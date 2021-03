El Hijo: A Wild West Tale, ecco la data di uscita delle versioni console

Honig Studios e il publisher HandyGames hanno confezionato un nuovo trailer di El Hijo: A Wild West Tale per annunciare la data di uscita delle versioni per console.











El Hijo: A Wild West Tale è un videogioco stealth in cui impersoneremo un ragazzino alla ricerca della madre che lo consegnò alle cure di un monestero cattolico. Attraverso la risoluzione di enigmi e stando ben attento a non essere scoperti, spetterà a noi guidare il protagonista verso la madre e riunire così la famiglia.

Il gioco sarà disponibile dal 25 marzo su PS4, Xbox One e Nintendo Switch.