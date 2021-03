Ferrari Esports Series: aperte le iscrizioni per l'edizione 2021

La scuderia di Maranello ha annunciato di aver appena aperto le iscrizioni per l’edizione 2021 della Ferrari Esports Series, l’ormai consueta competizione che vedrà migliaia di piloti virtuali sfidarsi sui tracciati di Assetto Corsa, il videogioco sviluppato da Kunos Simulazioni.

I piloti che si registreranno al tornero dovranno competere con quattro vetture Ferrari, delle quali due disponibili esclusivamente a chi si registrerà alla serie: la Ferrari 488 Challenge Evo e la nuovissima Ferrari 488 GT3 Evo. Al vincitore della competizione verrà offerta l’opportunità di diventare un sim driver professionista: il Cavallino metterà a disposizione un posto nel Ferrari Driver Academy Esports Team.

La fase di qualificazione inizierà nel mese di aprile con i piloti che dovranno misurarsi in quattro sessioni di hotlap per selezionare i partecipanti alle qualification races, le quali si svolgeranno dal 5 aprile fino alla fine di luglio. I migliori 48 piloti virtuali avranno così accesso alla seconda parte del torneo, che si svolgerà da fine agosto a novembre. La stagione culminerà con la sfida tra i primi 24 piloti che prenderanno parte alla Grand Final, in programma per metà dicembre, con tre gare che assegneranno il titolo di campione della Ferrari Esports Series 2021.

Per ulteriori informazioni e per iscriversi al torneo, vi invitiamo a dirigervi sul sito ufficiale dell’iniziativa.

