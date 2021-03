Dungeons & Dragons: Dark Alliance, svelati i requisiti di sistema

Dopo aver annunciato la data di uscita di Dungeons & Dragons: Dark Alliance, Tuque Games e Wizards of the Coast hanno anche svelato i requisiti di sistema necessari a far girare questo action RPG su PC.

Requisiti minimi

Processore : AMD FX 8320 / Intel Core i5-6600K @ 3.5GHz

: AMD FX 8320 / Intel Core i5-6600K @ 3.5GHz Scheda video : AMD Radeon R7 360 / NVIDIA GTX 750 TI

: AMD Radeon R7 360 / NVIDIA GTX 750 TI RAM : 8GB

: 8GB Spazio su disco: 50GB

Requisiti consigliati

Processore : AMD Ryzen 5 3600 @ 3.6GHz / Intel Core i5-9600K @ 3.7GHz

: AMD Ryzen 5 3600 @ 3.6GHz / Intel Core i5-9600K @ 3.7GHz Scheda video : AMD RX Vega 56 / NVIDIA GTX 1660 TI

: AMD RX Vega 56 / NVIDIA GTX 1660 TI RAM : 16GB

: 16GB Spazio su disco: 50GB

Vi ricordiamo che Dungeons & Dragons: Dark Alliance sarà disponibile dal 22 giugno non solo su PC, ma anche su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.