Returnal: Housemarque rivela il trailer della storia

Ah, l’esplorazione spaziale: espandi le frontiere dell’universo conosciuto, scopri nuovi pianeti, vivi avventure, finisci ucciso da minacce aliene terrificanti. Ripetutamente, nel caso di Returnal e della sua sfortunata protagonista. L’ultimo trailer per il roguelite di Housemarque svela proprio ulteriori dettagli sulla storia di Selene, precipitata sul pianeta Atropos e alla ricerca della fonte del segnale White Shadow.











Cosa sarà di preciso questo White Shadow il trailer non lo svela, ma di sicuro sembra proprio che avrà a che fare con traumi psicologici mica da ridere. Anche perché ritrovarsi davanti il tuo cadavere dev’essere di quelle esperienza che lasciano il segno. Il trailer mostra anche qualche nuovo spezzone di gameplay, la cui struttura era già stata ampiamente evidenziata in altre sedi. Returnal lancerà il 30 aprile, in esclusiva su PlayStation 5.