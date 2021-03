Crusader Kings III: disponibile un periodo di prova gratuita

Pare che in occasione del lancio del flavor pack Northern Lords, Paradox abbia deciso di provare ad espandere ulteriormente la playerbase di Crusader Kings III. Il grand strategy medievale è infatti attualmente disponibile in prova gratuita su Steam fino alla fine di questa settimana. Se dunque il nuovo capitolo della serie di Paradox vi attira, questa è un’ottima occasione per provarlo e gettarvi anche voi a capofitto negli intrighi e le lotte per il potere della nobiltà medievale.

A dispetto del suo essere un gioco di nicchia, Crusader Kings III è andato incontro a ottimi dati di vendita. Ricordiamo, inoltre, che il titolo fa anche parte dell’offerta Xbox Game Pass.