Age of Empires IV: vedremo gameplay, campagne e altro ancora ad aprile

C'è voluto un bel po' di tempo, ma sembra che a breve potremo finalmente dare uno sguardo più dettagliato ad Age of Empires IV. Microsoft ha infatti annunciato la Age of Empires: Fan Preview, evento nel corso del quale verranno rivelati gameplay, civiltà, campagne e altro ancora del prossimo capitolo della leggendaria serie, sviluppato da Relic Entertainment.











Rispetto al trailer di ormai due anni fa, il video qui sopra include anche qualche nuovo, brevissimo spezzone di gameplay di Age of Empires IV. Al di là di gruppi di unità di fanteria in procinto di suonarsele di santa ragione, non possiamo fare a meno di notare quelle unità a cavallo: semplici eroi della campagna o unità speciali di cui dovremo tener conto anche in multiplayer? La risposta dovrà aspettare il 10 aprile alle 17:00, quando la Age of Empire: Fan Preview avrà inizio. E se non è il quarto capitolo della serie ad interessarvi, non temete: Microsoft ha annunciato novità in arrivo anche per Age of Empires II: Definitive Edition e Age of Empires III: Definitive Edition.