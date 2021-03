Crystal Dynamics cerca personale per un nuovo titolo AAA

Sembra che oltre a dedicarsi al contenuto aggiuntivo pianificato per Marvel’s Avengers, Crystal Dynamics stia anche pensando ai suoi prossimi progetti. Sul sito dello sviluppatore è infatti apparsa un’offerta di lavoro per un Gameplay Camera Designer, che finirebbe per prendere parte “alle fasi formative di un nuovo gioco AAA in sviluppo nel nostro studio di Redwood City.” Un progetto ancora nelle sue prime fasi, dunque, e in merito al quale l’offerta di lavoro non fornisce ulteriori dettagli.

Qualche ipotesi, però, possiamo formularla. Nel corso delle celebrazioni per il 25° anniversario di Lara Croft, Crystal Dynamics aveva fatto sapere di avere già qualche piano in mente per il prossimo capitolo della serie Tomb Raider; sottolineando, allo stesso tempo, che un annuncio ufficiale era però ancora lontano. Non è improbabile, dunque, che sia questo il nuovo progetto dello studio.