DOOM Eternal: The Ancient Gods Part 2, ecco il trailer ufficiale

Dopo il teaser rilasciato due giorni fa, come promesso ecco qui il trailer ufficiale di DOOM Eternal: The Ancient Gods Part 2, DLC che rappresenterà la conclusione dell’epica battaglia dello Slayer contro le armate infernali. Quando potremo metterci mano, vi state chiedendo? Domani. Sì, esatto, il DLC sarà disponibile da domani 18 aprile su PC, PS4 e Xbox One. La carneficina mica può aspettare, non credete?











Come evidenziato nel trailer, sembra proprio che in DOOM Eternal: The Ancient Gods Part 2 lo Slayer non sarà da solo nel corso della sua battaglia. Chissà se potremo pilotare qualcuno di quei bestioni meccanizzati? Domanda in realtà abbastanza peregrina, considerato che stiamo già impersonando la forza di distruzione più temibile di tutta la galassia. Se siete curiosi di saperne di più sulla prima parte di questo DLC, potete trovare la nostra recensione a questo link.