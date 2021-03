Rivelato per errore Necromunda: Hired Gun, nuovo FPS di Streum On

Per quanto riguarda l’IP di Necromunda, Focus Home Interactive non ha certo intenzione di limitarsi ai tattici in tempo reale. Sul Microsoft Store è infatti accidentalmente apparso Necromunda: Hired Gun, un nuovo FPS ambientato nel sottobosco criminale della città alveare. Il titolo è stato prontamento rimosso, ma non prima che alcuni utenti riuscissero a salvarne le prove dell’esistenza. A quanto pare, il titolo sarà sviluppato dallo studio francese Streum On, già noto per il suo lavoro su EYE: Divine Cybermancy e Space Hulk: Deathwing.

Necromunda: Hired Gun sarà un titolo singleplayer, nel quale giocheremo con un cacciatore di taglie accompagnato dal suo fido cybermastino. La pagina del gioco promette ampia personalizzazione del nostro protagonista e del suo vasto arsenale. Vista la sua apparizione su una sede reputabile come il Microsoft Store, con tanto di screenshot allegati, l’annuncio ufficiale del titolo non dovrebbe essere troppo lontano.