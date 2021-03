Play at Home 2021: Sony regalerà Horizon Zero Dawn e altri 9 giochi

Non solo Ratchet & Clank, ancora disponibile gratuitamente per tutto il mese di marzo, l’iniziativa Play at Home 2021 di Sony garantirà agli utenti PlayStation un totale di altri dieci giochi, tra cui Horizon Zero Dawn: Complete Edition.

Jim Ryan, presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment, ha infatti annunciato che a partire dal 25 marzo al 23 aprile sarà possibile riscattare senza alcun esborso di denaro i seguenti videogiochi:

Abzu

Astro Bot Rescue Mission (PSVR richiesto)

(PSVR richiesto) Enter the Gungeon

Moss (PSVR richiesto)

(PSVR richiesto) Paper Beast (PSVR richiesto)

(PSVR richiesto) Rez Infinite (PSVR supportato)

(PSVR supportato) Subnautica

Thumper (PSVR supportato)

(PSVR supportato) The Witness

Non è tutto, però, dal momento che dal successivo 19 aprile fino al 15 maggio sarà possibile mettere le mani anche su Horizon Zero Dawn: Complete Edition, che comprende sia il gioco base che l’espansione The Frozen Wilds.

Segnaliamo che tutti i titoli riscattati saranno aggiunti permanentemente alle rispettive librerie digitali degli utenti.