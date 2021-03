Dying Light 2 torna a farsi vivo, potrebbe uscire nel 2021

Come promesso pochi giorni fa, gli sviluppatori di Techland hanno pubblicato un nuovo aggiornamento sullo stato dei lavori di Dying Light 2, stuzzicando i fan sulla possibile finestra di uscita.











Il team polacco ha approfittato dell’occasione per rassicurare i giocatori, spiegando che i lavori stanno proseguendo a ritmo sostenuto anche se nell’ultimo periodo non sono stati diffusi aggiornamenti a un ritmo costante. Techland promette di rimediare, spiegando che d’ora in poi proverà a mantenere una linea diretta con i fan che attendono l’uscita di Dying Light 2.

E proprio circa la possibile finestra di lancio del gioco, dopo averci mostrato alcune sequenze di gameplay inedite, gli sviluppatori lasciano intendere che questo potrebbe fare capolino su PC e console già nel corso del 2021. Dunque che dire: incrociamo le dita!