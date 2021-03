Disco Elysium: The Final Cut, ecco la data di uscita ufficiale

Ormai ci siamo, il tanto atteso Disco Elysium: The Final Cut ha una data di uscita ufficiale, ed è anche incredibilmente vicina.











I ragazzi di ZA/UM hanno infatti annunciato che questa nuova edizione opportunamente rimaneggiata ed estesa dell’acclamatissimo gioco di ruolo investigativo sarà disponibile dal prossimo 30 marzo su PC, PS4, PS5 e Google Stadia. Tra le novità di questa Final Cut spicca il completo doppiaggio in lingua inglese di tutte le linee di dialogo, oltre alla presenza di nuove quest e un’area inedita liberamente esplorabile.

Da notare che Disco Elysium: The Final Cut arriverà successivamente anche su Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X|S, tuttavia per ora non si sa ancora di preciso quando.