The King of Fighters XV: ecco il trailer dedicato a Terry Bogard

Se qualche giorno fa è toccato al fratello Andy, oggi SNK ha confezionato e diffuso un nuovo trailer di The King of Fighters XV dedicato interamente a Terry Bogard.











Naturalmente parte del Team Fatal Fury assieme al fratello e a Joe Higashi, Terry Bogard è un combattente che punta sia sull’agilità che sulla potenza dei suoi colpi per abbattere gli avversari, facendo leva su uno stile decisamente “urbano”.

Nemmeno questa volta, purtroppo, la compagnia giapponese ha annunciato piattaforme di riferimento e data di uscita di The King of Fighters XV. Sarà per la prossima. Forse.