Sony presenta il suo nuovo controller VR pensato per PS5

Nuova generazione significa anche nuove periferiche, e lo stesso vale anche per la realtà virtuale. Sony ha da poco presentato il suo nuovo controller per la PS VR su PS5, pensato per offrire una sensazione di coinvolgimento molto più profonda ma senza dimenticare comfort e praticità. Ovviamente, non è mancata l’integrazione delle funzionalità più distintive del DualSense, come il feedback aptico e i grilletti adattivi. Ma andiamo a vedere la lista completa delle funzionalità:

Grilletti adattivi : ogni controller VR (sinistro e destro) include un grilletto adattivo che aggiunge tensione quando viene premuto, così come fa il controller DualSense. Il risultato è che, nei giochi che adottano questa funzionalità, la facilità di pressione dei tasti R2 ed L2 si adatterà alla situazione che avremo di fronte.

: ogni controller VR (sinistro e destro) include un grilletto adattivo che aggiunge tensione quando viene premuto, così come fa il controller DualSense. Il risultato è che, nei giochi che adottano questa funzionalità, la facilità di pressione dei tasti R2 ed L2 si adatterà alla situazione che avremo di fronte. Feedback aptico : La caratteristica che ha reso il DualSense una vera rivoluzione viene applicata anche a questo controller. La vibrazione variabile ci permetterà di percepire diversamente le superfici a seconda della loro ruvidità e granularità.

: La caratteristica che ha reso il DualSense una vera rivoluzione viene applicata anche a questo controller. La vibrazione variabile ci permetterà di percepire diversamente le superfici a seconda della loro ruvidità e granularità. Rilevamento tattile : il controller può rilevare le dita senza esercitare alcuna pressione nelle aree in cui posizioni il pollice, l’indice o le dita centrali, permettendoci di eseguire movimenti più naturali.

: il controller può rilevare le dita senza esercitare alcuna pressione nelle aree in cui posizioni il pollice, l’indice o le dita centrali, permettendoci di eseguire movimenti più naturali. Rilevamento : il controller VR viene rilevato dal nuovo visore VR attraverso un anello nella parte inferiore del controller.

: il controller VR viene rilevato dal nuovo visore VR attraverso un anello nella parte inferiore del controller. Tasti azione/levette analogiche: il controller di sinistra è dotato di una levetta analogica, i tasti quadrato e triangolo, un tasto “presa” (L1), un grilletto (L2) e il tasto Crea. Il controller di destra è dotato di una levetta analogica, i tasti croce e cerchio, un tasto “presa” (R1), un grilletto (R2) e il tasto Options. Il tasto “presa” può essere utilizzato, ad esempio, per raccogliere oggetti di gioco.

Non è ancora stata rivelata data di lancio del nuovo controller VR né il suo prezzo, ma Sony ha dichiarato che i primi prototipi saranno presto inviati agli sviluppatori. Ricordiamo, inoltre, che il futuro della PS VR non si ferma certo qui: Sony ha infatti nei piani anche un nuovo visore.