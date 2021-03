Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy disponibile per PS4 e Xbox One

Un po’ a sorpresa, la Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy è di recente apparsa su PlayStation Store e Microsoft Store. La sorpresa non deriva tanto dall’apparizione della collezione, la cui esistenza era stata anticipata già qualche giorno fa, quanto piuttosto dal fatto che Square Enix ha in programma un evento per stasera. Inutile dire che quella sarebbe stata la sede perfetta per annunciare questa collezione, ma visti i suoi 40 minuti di minutaggio non dubitiamo che saranno presenti novità interessanti.

Per quanto riguarda Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy, la raccolta include i tre titoli più recenti di Lara Croft (Tomb Raider: Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration Edition e Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition) al prezzo base di 49,99$; fino al 2 aprile, però, sarà possibile accaparrarsela al modico prezzo di 19,99$.