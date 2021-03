Star Wars Jedi: Fallen Order, in arrivo le versioni PS5 e Xbox Series X|S?

Interessanti novità in arrivo per Cal Kestis e la sua sgangherata compagnia di nemici dell’Impero. Sul sito dell’ente di valutazione tedesco sono infatti apparse le versioni PS5 e Xbox Series X|S di Star Wars Jedi: Fallen Order, l’action con elementi da metroidvania sviluppato da Respawn Entertainment. Ricordiamo che il titolo già presenta delle ottimizzazioni per console next-gen, anche se come spesso accade si limitano a risoluzione e framerate aumentati. Una versione sviluppata nello specifico per PS5 e Xbox Series X|S, invece, potrebbe presentare novità più significative, come texture più dettagliate ed effetti di illuminazione migliorati.

Se così sarà, però, lo scopriremo al momento dell’annuncio ufficiale da parte di Electronic Arts.