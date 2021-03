Hood: Outlaws & Legends, il Brawler in azione nel nuovo trailer

Dopo Ranger e Hunter, è giunto anche il momento di chi preferisce approcciarsi a Hood: Outlaws & Legends con le maniere forti. Sumo Digital e Focus Home Interactive hanno infatti rivelato il trailer di gameplay del Brawler che, è il caso di dirlo, picchia letteralmente come un fabbro.











Come possiamo intuire dal suo aspetto, il Brawler non è certo uno che ci va per il sottile: armato di un pesante martello, può colpire più nemici in una volta e perfino eliminare con un colpo solo le guardie meno corazzate. La sua abilità speciale, Wrath, gli permetterà di resistere più a lungo ai danni e di non esaurire mai la resistenza, rendendolo perfetto per restare nella mischia a tenere impegnati i nostri avversari. E, per tutto ciò che dovesse trovarsi al di là della portata del suo martello, può sempre utilizzare gli esplosivi a sua disposizione.

Ma oltre a causare distruzione e scompiglio, il Brawler può anche aiutare i suoi compagni usando la sua forza per sollevare cancelli chiusi e aprendo loro nuove strade. Hood: Outlaws & Legends sarà disponibile a partire dal 10 maggio, o dal 7 maggio per chi preordina il gioco.