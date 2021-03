Life is Strange: True Colors è il nuovo titolo di Deck Nine Games

Come preannunciato, nel corso dello Square Enix Presents di stasera ha avuto luogo la presentazione di Life is Strange: True Colors, nuovo capitolo della serie di avventure interattive. Questo capitolo sarà sviluppato da Deck Nine Games, lo stesso studio di Life is Strange: Before the Storm.











Life is Strange: True Colors avrà luogo ad Haven Springs, piccola cittadina americana dove Alex Chen arriverà alla ricerca di un nuovo inizio per la sua vita, accolta dal fratello Gabe. La tragica scomparsa di quest’ultimo sconvolgerà però la parentesi di tranquillità della protagonista, che utilizzerà i suoi poteri empatici per scoprire la verità dietro al presunto incidente che è costato la vita al fratello. Alex è infatti in grado di percepire le emozioni delle persone vicine a lei e, se si concentra a sufficienza, anche di capire da cosa sono state causate. Il nuovo titolo di Deck Nine sarà disponibile a partire dal 10 settembre 2021 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Stadia in formato integrale; non sarà necessario attendere gli episodi successivi per scoprire tutta la storia.

A margine dell’annuncio, è stata anche presentata la Life is Strange Remastered Collection, che includerà il primo titolo della serie e Before the Storm con grafica e animazioni migliorate. Questa raccolta potrà essere acquistata separatamente, o come parte della Ultimate Edition di Life is Strange: True Colors.