Forspoken è il nome ufficiale di Project Athia, nuovo trailer rivelato

Lo Square Enix Presents di stasera si è chiuso con una sorpresa. Il publisher ha infatti approfittato dell’occasione per rivelare al mondo qualche ulteriore frammento di gioco di Forspoken, la sua nuova IP sviluppata da Luminous Productions. Ricorderete come questo titolo era stato presentato il giugno scorso con il nome temporaneo di Project Athia; oltre a rivelare il nome ufficiale del gioco e che la protagonista sarà interpretata da Ella Balinska (Charlie’s Angels), il nuovo trailer ha anche mostrato più nel dettaglio il mondo di gioco.











Frey, la protagonista, si ritroverà improvvisamente catapulatata nel fantastico mondo di Athia, dove dovrà imparare a usare i suoi nuovi poteri, affrontare temibili sfide e scoprire i tanti misteri di questo strano continente. Forspoken è in via di sviluppo sia per PS5 che per PC, ma per poterlo provare ci sarà da attendere: il lancio è infatti previsto per il 2022. Potete trovare ulteriori informazioni sul sito ufficiale.