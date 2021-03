Sony e RTS acquisiscono l'Evolution Championship Series

Un po’ a sorpresa, Sony Interactive Entertainment, in collaborazione con la neonata compagnia RTS, ha annunciato di aver acquisito l’Evolution Championship Series (per gli amici Evo), la principale manifestazione competitiva dedicata al mondo dei picchiaduro.

La compagnia giapponese fa sapere che Tony e Tom Cannon, i co-fondatori dell’Evo, rimarranno coinvolti nell’organizzazione della kermesse nel nuovo ruolo di consiglieri speciali. Il loro compito sarà quello di assicurarsi che la manifestazione mantenga quella sua unicità che l’ha resa così famosa.

Per quanto riguarda gli eventi futuri, Sony e RTS spiegano che quest’anno ritornerà l’Evo Online, una manifestazione digitale che si terrà dal 6 all’8 agosto, e dal 13 al 15 dello stesso mese. Chiunque sarà libero di partecipare dal momento che non ci saranno costi di iscrizione per scontrarsi sui seguenti titoli:

Tekken 7

Street Fighter V: Champion Edition

Mortal Kombat 11 Ultimate

Guilty Gear Strive

Ulteriori informazioni verranno diffuse man mano che ci avvicineremo alla kermesse. Segnaliamo, infine, che per saperne di più potete dirigervi sul nostro portale dedicato al mondo degli esports.