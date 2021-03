Payday 3 è ufficiale, trovato l'accordo tra Starbreeze e Koch Media

Dopo aver superato un durissimo periodo di crisi, Starbreeze è ora pronta a ripartire grazie a un accordo siglato con Koch Media che permetterà alla compagnia svedese di sviluppare Payday 3 e di supportarlo nel tempo.

Come annunciato tramite un comunicato diffuso tramite il sito ufficiale della compagnia, la partnership tra queste due compagnie garantirà a Starbreeze un finanziamento pari a 50 milioni di euro. Queste risorse verranno impiegate non soltanto per sviluppare Payday 3, ma anche per tutto ciò che concerne la comunicazione, il marketing, e il supporto post-lancio per almeno diciotto mesi dalla pubblicazione del gioco.

La terza incarnazione di questa fortunata serie videoludica sarà disponibile sia su PC che su console entro la fine del 2023.

Condividi con gli amici Inviare