Annunciata la data di uscita di Scarlet Nexus, in arrivo l'anime ufficiale

Bandai Namco ha annunciato la data di uscita di Scarlet Nexus, l’intrigante action RPG in salsa fantascientifica in arrivo su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.











Il gioco narrerà le vicende di Yuito Sumeragi, una vivace recluta proveniente da una prestigiosa famiglia del mondo politico, e di Kasane Randall, una misteriosa esploratrice i cui incredibili poteri e abilità le hanno procurato una certa notorietà tra i ranghi delle FSE.

Scarlet Nexus approderà sulle piattaforme citate in apertura dal 25 giugno prossimo. Tuttavia, il publisher nipponico fa sapere che è in arrivo anche una serie anime ufficiale prodotta da Sunrise: questa vedrà la luce nel corso dell’estate.