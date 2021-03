Necromunda: Hired Gun è ufficiale, ecco il trailer di annuncio

Svelato in anticipo a causa di un errore dello store digitale di Microsoft, Necromunda: Hired Gun è stato ora annunciato in via ufficiale da Focus Home Interactive grazie a un apposito trailer pubblicato nelle scorse ore.











Ambientato nell’universo fantascientifico di Warhammer 40.000, il nuovo sparatutto in soggettiva di Streum On Studio (EYE: Divine Cybermancy e Space Hulk: Deathwing) ci metterà nei panni di un cacciatore di taglie impegnato a stanare i suoi bersagli nelle viscere di Necromunda, tra le più pericolose città formicaio dell’Imperium.

In Hired Gun avremo modo di combattere utilizzando alcune delle più iconiche armi dell’universo di Warhammer 40K, potenziando alla bisogna sia il protagonista che i suoi strumenti di morte. Al nostro fianco avremo anche un fido cyber-mastino, sempre pronto a lanciarsi nella mischia e difendere il suo padrone. L’ultima fatica di Streum On Studio è dunque un FPS dal ritmo serrato, in cui l’agilità deve andare a braccetto con la precisione, pena una morte atroce negli oscuri anfratti di Necromunda.

Necromunda: Hired Gun sarà disponibile dal 1° giugno su PC (tramite Steam), PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.