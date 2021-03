Nuovo evento ID@Xbox in vista, ci sarà anche S.T.A.L.K.E.R. 2

Microsoft ha annunciato che tra una settimana esatta terrà un nuovo evento ID@Xbox in cui verranno presentate numerose novità relative a più di venticinque videogiochi indipendenti, tra cui S.T.A.L.K.E.R. 2.











L’evento digitale si terrà su Twitch a partire dalle 17:00 (ora italiana) di venerdì 26 marzo. Nel corso della presentazione assisteremo ad annunci di videogiochi del tutto nuovi, mentre verranno diffusi dettagli e filmati di gameplay di titoli del calibro di Second Extinction, The Ascent, The Wild at Heart, Voidtrain, Exo On, e molto altro ancora. Infine, ci sarà spazio anche per parlare del servizio in abbonamento Xbox Game Pass e delle novità in arrivo nel catalogo.