Assassin's Creed Valhalla: il DLC L'Ira dei Druidi ha una data di uscita

Ubisoft ha pubblicato una nuova roadmap relativa ai contenuti aggiuntivi di Assassin’s Creed Valhalla, svelando così la data di uscita de L’Ira dei Druidi, la prima espansione dell’action RPG pubblicato sul finire dello scorso anno.

Questo DLC porterà i giocatori in Irlanda, dove dovranno svelare i misteri di un antichissimo cultu druidico. Immersa nel folklore gaelico, l’espansione porterà gli utenti a viaggiare tra le verdi praterie irlandesi e le buie paludi dell’isola, mentre Eivor proverà a guadagnare il favore dei sovrani irlandesi.

L’Ira dei Druidi sarà disponibile dal 29 aprile; potrà essere acquistata singolarmente al costo di € 24,99, oppure come parte integrante del Season Pass prezzato €39,99. Segnaliamo che il pass stagionale includerà anche la seconda espansione, L’Assedio di Parigi, in arrivo nel corso dell’estate.

Condividi con gli amici Inviare