Marvel's Avengers: ecco il reveal trailer di Black Panther

Il re di Wakanda era in cantiere da un po’ di tempo, ma la sfortunata scomparsa di Chadwick Boseman aveva spinto Square Enix a rinviarlo di qualche mese. Ora però è finalmente giunto il momento che anche Black Panther arrivi su Marvel’s Avengers, e la sua presentazione è arrivata nel corso dello Square Enix Presents di ieri sera.











Il trailer ha anche rivelato quale sarà la trama dell’espansione collegata, intitolato War for Wakanda: sembra proprio che Ulysses Klaw abbia messo gli occhi sulla scorta di vibranio della nazione africana, e intenda sfruttare l’aiuto di AIM per impossessarsene. Ovviamente, a fermare i suoi piani troverà il temibile Black Panther e il resto degli Avengers. Non è stata annunciata una data di lancio per War of Wakanda, che dovrebbe comunque arrivare entro il 2021.