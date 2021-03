Annunciato Zorro The Chronicles, in arrivo in autunno

Se anche voi la sera vi riunivate davanti alla televisione a cercare di seguire le parole in inglese di una certa sigla, sarete contenti di sapere che è da poco stato annunciato Zorro The Chronicles. Sviluppato da BKOM Games, questo gioco ci calerà nei panni del giustiziere mascherato o di sua sorella Ines, impegnati a proteggere deboli ed innocenti dai soprusi di sergenti, governatori, capitani e ribaldi di simile risma.











Adattamento videoludico dell’omonima serie animata, Zorro The Chronicles è ambientato nella California spagnola del 19° secolo, e presenta un gameplay che, rispettando la tradizione del personaggio, punta più alla comicità che non al realismo. Pubblicato da BTC Studios, il titolo arriverà su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Google Stadia nell’autunno del 2021. Potete trovare ulteriori informazioni sul sito ufficiale.