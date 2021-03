Buone notizie per i fan dei JRPG con qualche anno sulle spalle. Come segnalato da Persona Central, infatti, pare che Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster arriverà anche su PC. Fonte primaria della notizia è nient’altro che il PEGI, che nella sua revisione del titolo riporta, oltre alle versioni PS4 e Nintendo Switch, anche una versione PC finora non annunciata ufficialmente.

Ricordiamo che questa remaster è già uscita in Giappone, ma la sua versione occidentale manca ancora di una data ufficiale; alcune recenti indiscrezioni, però, danno il 25 maggio come possibile giorno di lancio. E sì, per tutti quelli di voi che se lo stanno chiedendo, Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster includerà anche Dante.