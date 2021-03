Sea of Thieves supera 20 milioni di giocatori, festeggia il terzo anniversario

Chi si ricorda quando Sea of Thieves lanciò, tre anni fa? In quelle prime fasi, il titolo piratesco non fu ricevuto da particolare entusiasmo, ma Rare tenne bassa la testa e continuò a lavorare al suo gioco. E tre anni dopo, può sicuramente dire come ne sia valsa la pena, visto che più di 20 milioni di giocatori hanno creato il loro pirata e si sono dati all’avventura sprezzanti del pericolo.











E per celebrare adeguatamente il terzo compleanno di Sea of Thieves, Rare ha anche annunciato una serie di eventi speciali e ricompense per chi vi prenderà parte. Inoltre, tutti i giocatori che avvieranno il gioco fra il 18 e il 25 marzo riceveranno gratuitamente il set Prosperous Captain’s Sails, perfetto per dare un aspetto elegante al vostro vascello (prima che un Kraken decida di mangiarselo, almeno).

Rare, inoltre, ci ha tenuto a sottolineare che il viaggio non finisce certo qui, e che il 2021 sarà un anno ricco di sorprese.