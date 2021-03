Plants vs. Zombies: La Battaglia di Neighborville arriva su Nintendo Switch

Pronti a prendere parte all’acerrima lotta fra piante e zombie dovunque voi siate? Speriamo che la risposta sia sì, perché la versione per Nintendo Switch di Plants vs Zombies: La Battaglia di Neighborville è disponibile a partire da oggi. Vale la pena segnalare che quella presente sulla console ibrida di Nintendo è l’Edizione Completa, che oltre al contenuto del gioco base include anche 12 mappe a premi e contenuti post-lancio. Ma bando alle ciance, lasciamo la parola al trailer di lancio.











Plants vs Zombies: La Battaglia di Neighborville è il primo titolo di EA a sfuttare le potenzialità del motore di gioco Frostbite, che è stato aggiornato per supportare funzionalità specifiche del Nintendo Switch come touch screen e controlli di movimento. Il titolo sviluppato da PopCap Vancouver, già uscito su PC, PS4 e Xbox One, è ora disponibile anche sul Nintendo eShop al prezzo di 39,99€.