Gotham Knights rinviato al 2022, annuncia WB Games Montreal

Dopo il 2020, ormai ci abbiamo fatto l’abitudine a questo genere di annunci: WB Games Montreal ha reso noto che Gotham Knights sarà rinviato al 2022. Stando al messaggio condiviso via social, “ci stiamo prendendo il tempo per consegnare ai giocatori la migliore esperienza possibile”. Al solito, non dubitiamo che il riaccendersi della pandemia nel corso degli ultimi mesi abbia portato a un rallentamento dei lavori, così come è successo in tanti altri casi. Ricordiamo che Gotham Knights vede Batgirl, Nightwing, Robin e Red Hood impegnati a fermare i supercattivi di Gotham dopo la tragica scomparsa di Batmam, ed implementerà anche il gioco cooperativo.

